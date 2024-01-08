В Киеве запустили бесплатное такси для тяжелораненых военных: как сделать заказ

Как сделать заказ такси

Такое бесплатное такси может заказать ветеран со сложными травмами. Автомобили в службе приспособлены для комфортной перевозки пассажиров на колесных креслах.

В то же время в салоне есть сидячие места. То есть с военным могут поехать их знакомые. Кроме того, это удобно и для ветеранов с другими типами ранения.

Сделать заказ можно через чат-бот @golubi_miry_bot или по телефону: (099) 397-62-82.

В чат-боте вам нужно нажать кнопку "Начать". Перед вами появится несколько опций по выбору:

"Заказать поездку"

"Информация о перевозке"

"Социальные сети"

"Контакты БФ"

"Оставить отзыв"

Выбирайте интересующий вас раздел.

Скриншоты

Удобным образом ветеран или его близкий человек оставляет заявку. С ними свяжутся для уточнения деталей поездки.

Позаботьтесь о том, чтобы сделать заказ поездки заранее.