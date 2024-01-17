У Києві закрилася легендарна кав'ярня в автобусі з Лондона, де був Борис Джонсон і Зеленський

У Києві мешканці та гості міста звертали увагу на двоповерховий червоний лондонський автобус - кав’ярню LennyBus. Це одне з культових місць столиці, яке існує у центрі Києва майже чверть сторіччя. Однак, заклад припинив свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку кав'ярні LennyBus.

Яка причина

Виявилося, що заклад закрили, бо столична влада не продовжила з власниками договір оренди землі.

Червоний двоповерховий автобус із Лондона практично 25 років простояв на вулиці архітектора Городецького, 8. З 2018 року тут почала працювати кав’ярня LennyBus.

Там пив каву сам Борис Джонсон, під час візиту в Україну. Також там проводили яскраві фотосесії.

Цей автобус, що став візитівкою столиці, з’явився у нашому місті у далекому 1999 році, коли київський архітектор Леонід Жаріков привіз його з Великої Британії.

Відомо, що у 2006 році в автобусі відкрили театральну касу, а 2007 року Леонід Жаріков помер. Автобус дістався його дружині Оксані і до 2016 року там працювали каси, які потім закрилися.

Цілий рік автобус простояв без діла, а у квітні 2017 року на OLX з’явилося оголошення про те, що автобус здається в оренду.

Борис Джонсон в кав'ярні LennyBus (фото: facebook.com/lenny.bus)

Як з'явилась кав'ярня

Оголошення про оренду червоного автобуса побачила саундпродюсер Валерія, яка вирішила відкрити тут атмосферну кав’ярню. Дівчина назвала свій заклад на честь Леоніда Жарікова, який так і не зміг за життя здійснити свою мрію та відкрити кафе.

Щоб відкрити заклад, знадобився цілий рік на отримання дозволів.

Тут продавали каву та різні десерти, а також безкоштовно видавали туристичні карти, оскільки автобус був офіційною інформаційною точкою для туристів.

Що буде з автобусом після закриття кав’ярні

За словами власників, міська влада не продовжила з ними договір оренди землі. Тепер для автобуса шукатимуть нове місце, а сам заклад уже закрили.

Якийсь час автобус ще простоїть на вулиці Городецького, проте згодом його перемістять на нову локацію.

Зокрема, планують відремонтувати та пофарбувати автобус, а також обов’язково відкриється кав’ярня для відвідувачів в іншому місці Києва.

"Не прощаюсь, а говорю до побачення. Дякую, що приходили до мене на Городецького ці 24-ри роки. Ех, 10 місяців до 25-ти не достояв", - йдеться у повідомленні.

Кав'ярня LennyBus (фото: facebook.com/lenny.bus)