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У Києві з'являться укриття з автоматизованою системою доступу: як вони виглядають

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Київ, Неділя 25 червня 2023 14:34
У Києві з'являться укриття з автоматизованою системою доступу: як вони виглядають У Києві з'являться укриття з автоматичним входом (фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)
Автор: Анна Шиканова

У Дарницькому районі Києва з'являться укриття з автоматизованою системою доступу. Нині приміщення та систему ще облаштують та тестують, а незабаром жителі району зможуть ним скористатися.

Як виглядає це укриття та що дасть автоматизована система доступу, розповів представник Дарницької районної адміністрації Микола Калащнук на своїй сторінці у Facebook.

Що дає автоматизована система доступу

За словами чиновника, автоматизована система дасть гарантований доступ мешканцям та відкриття електромагнітного замку дверей в укриття під час сигналу тривоги одразу двома інтернет-каналами - основним і резервним.

Додатково буде забезпечено розсилання тимчасових пін-кодів мешканцям за допомогою Telegram-бота у разі, якщо не спрацює система або за відсутності сигналу повітряної тривоги та необхідності залишити там особисті речі.

Передбачена можливість потрапити до укриття через диспетчерську службу, яка матиме дистанційний доступ.

Також доступ до укриття буде за допомогою унікального фізичного ключа, який зберігатиметься у відповідальних осіб по дому.

У Києві з'являться укриття з автоматизованою системою доступу: як вони виглядаютьУ Києві з'являться укриття з автоматизованою системою доступу: як вони виглядаютьУ Києві з'являться укриття з автоматизованою системою доступу: як вони виглядаютьУ Києві з'являться укриття з автоматизованою системою доступу: як вони виглядають

Укриття з автоматизованою системою доступу в Києві (Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

У разі відсутності електроенергії магнітний замок не працюватиме – двері будуть відчинені до появи електроенергії.

"Пілотний проєкт стартував саме в Дарницькому районі. Наразі тут йдуть монтажні та ремонтні роботи. Надалі аналогічні системи плануємо впровадити по всіх укриттях району", - наголосив Микола Калащнук.

До речі, раніше ми писали про те, що під Києвом чоловік збудував власний бункер для дітей та вагітної дружини.

А ще розповідали про те, як виглядатимуть зупинки-укриття з новим дизайном.

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укрытие Київ