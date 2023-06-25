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В Киеве появятся укрытия с автоматизированной системой доступа: как они выглядят

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Киев, Воскресенье 25 июня 2023 14:34
В Киеве появятся укрытия с автоматизированной системой доступа: как они выглядят В Киеве появятся укрытия с автоматическим входом (фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)
Автор: Анна Шиканова

В Дарницком районе Киева появятся укрытия в автоматизированной системой доступа. Сейчас помещение и систему еще обустраивают и тестируют, а совсем скоро жители района смогут им воспользоваться.

Как выглядит это укрытие и что даст автоматизированная система доступа, рассказал представитель Дарницкой районной администрации Николай Калащнук на своей странице в Facebook.

Что дает автоматизированная система доступа

По словам чиновника, автоматизированная система даст гарантированный доступ жителям и открытие электромагнитного замка дверей в укрытие во время сигнала тревоги сразу по двум интернет-каналам - основному и резервному.

Дополнительно будет обеспечена рассылка временных пин-кодов жителям с помощью Telegram-бота в случае, если не сработает система или при отсутствии сигнала воздушной тревоги и необходимости оставить там личные вещи.

Предусмотрена возможность попасть в укрытие через диспетчерскую службу, у которой будет дистанционный доступ.

Также доступ к укрытию будет с помощью уникального физического ключа, который будет храниться у ответственных лиц по дому.

В Киеве появятся укрытия с автоматизированной системой доступа: как они выглядятВ Киеве появятся укрытия с автоматизированной системой доступа: как они выглядятВ Киеве появятся укрытия с автоматизированной системой доступа: как они выглядятВ Киеве появятся укрытия с автоматизированной системой доступа: как они выглядят

Укрытие с автоматизированной системой доступа в Киеве (Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

В случае отсутствия электроэнергии магнитный замок не будет работать - двери будут открыты до появления электроэнергии.

"Пилотный проект стартовал именно в Дарницком районе. Сейчас тут идут монтажные и ремонтные работы. В дальнейшем аналогичные системы планируем внедрить по всем укрытиям района", - подчеркнул Николай Калащнук.

Кстати, ранее мы писали о том, что под Киевом мужчина построил собственный бункер для детей и беременной жены.

А еще рассказывали о том, как будут выглядеть остановки-укрытия с новым дизайном.

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