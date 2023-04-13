У Києві з'являться нові автобуси з Гамбурга: як вони виглядають (фото)
У найближчі два тижні дорогами Києва почнуть їздити нові автобуси, які столиці подарувало місто-побратим Гамбург. Їх планують запустити на нові маршрути.
Як виглядають ці автобуси та в чому їхня відмінність - читайте нижче.
У чому особливість нових автобусів
Як повідомляється на сайті КМДА, до столиці прибули 4 автобуси Mercedes з Німеччини. Це сучасний міський транспорт із системою відеоспостереження та Wi-Fi.
"Ці автобуси - сучасні, з низькою підлогою, із системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні - нам передали транспортні підприємства Гамбурга та Галлє. Три з них - це ті, про які я домовився під час нещодавнього візиту до Гамбурга. Ще один автобус приїде з німецького міста Галлє. Найближчим часом - після відповідної реєстрації цей пасажирський транспорт вийде на маршрути столиці", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.
У Києві почнуть їздити нові німецькі автобуси (фото: kyivcity.gov.ua)
На які маршрути запустять нові автобуси
Він додав, що ці автобуси повністю відповідають усім ключовим вимогам якісного громадського транспорту. Ними замінять деякі маршрутки у Києві.
"Поступово ми вже зараз витіснятимемо ті маршрутки, які не виконують своїх зобов'язань, які взяли на себе щодо оновлення парку, і запускатимемо нові автобуси на нові маршрути з новим обладнанням по місту Києву", - підкреслив Кличко.
У Києві почнуть їздити нові німецькі автобуси (фото: kyivcity.gov.ua)
До речі, раніше ми писали, що в одному з українських міст зробили безкоштовний проїзд у тролейбусах.
А ще розповідали про те, що у Києві створили "Пункт незламності" на базі автобуса.