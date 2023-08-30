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У Києві з'явилося унікальне укриття, яким керує штучний інтелект: дивіться перше відео

У Києві з'явилося нестандартне укриття (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві запустили в роботу незвичайне укриття з автоматизованою системою доступу. Перше таке сховище з'явилося в Дарницькому районі. Його вже тестують у використанні, тому місцеві мешканці уже можуть ним користуватися.

Про це повідомив заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

Що відомо про нові укриття

Автоматизована система дає доступ мешканцям до укриття. Замок у сховище відкривається під час сигналу тривоги одразу двома інтернет-каналами: основним і резервним.

Крім того, додатково мешканці отримають тимчасові пін-коди за допомогою Telegram-бота на випадок, якщо система не спрацює чи за відсутності сигналу повітряної тривоги. Таким чином з'являється більше гарантій безпеки.

Укриття з автоматизованою системою доступу з'явилося в Києві (Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

До того ж потрапити до укриття можна буде через диспетчерську службу, яка має дистанційний доступ, і за допомогою звичайного фізичного ключа.

Проте якщо в будинку не буде світла, замок не відкриється. Зробити це можна буде лише тоді, коли з'явиться електроенергія.

"Автоматичне відкриття дверей під час тривоги, зв'язок з диспетчером, датчики контролю повітря - це все вкрай важливо для належного функціонування укриттів", - написав Ткаченко.

 

 

Нагадаємо, що вночі 30 серпня Росія обстріляла Київ дронами та ракетами. Загалом було випущено 44 повітряні цілі по Україні. 43 з них знищила українська ППО.

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Київ