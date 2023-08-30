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В Киеве появилось уникальное укрытие, которым руководит искусственный интеллект: смотрите первое видео

В Киеве появилось нестандартное укрытие (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве запустили в работу необычное укрытие с автоматизированной системой доступа. Первое такое убежище появилось в Дарницком районе. Его уже тестируют в использовании, поэтому местные жители уже могут им пользоваться.

Об этом сообщил заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко.

Что известно о новых укрытиях

Автоматизированная система дает доступ жителям к укрытию. Замок в хранилище открывается при сигнале тревоги сразу двумя интернет-каналами: основным и резервным.

Кроме того, дополнительно жители получат временные пин-коды с помощью Telegram-бота на случай, если система не сработает или при отсутствии сигнала воздушной тревоги. Таким образом, появляется больше гарантий безопасности.

Укрытие с автоматизированной системой доступа появилось в Киеве (Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

К тому же попасть в укрытие можно будет через диспетчерскую службу, имеющую дистанционный доступ, и с помощью обычного физического ключа.

Однако, если в доме не будет света, замок не откроется. Сделать это можно только тогда, когда появится электроэнергия.

"Автоматическое открытие дверей во время тревоги, связь с диспетчером, датчики контроля воздуха - это все крайне важно для надлежащего функционирования укрытий", - написал Ткаченко.

 

 

Напомним, что ночью 30 августа Россия обстреляла Киев дронами и ракетами. Всего было выпущено 44 воздушных целей по Украине. 43 из них уничтожила украинская ПВО.

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Киев