В Киеве появилось уникальное укрытие, которым руководит искусственный интеллект: смотрите первое видео

Что известно о новых укрытиях

Автоматизированная система дает доступ жителям к укрытию. Замок в хранилище открывается при сигнале тревоги сразу двумя интернет-каналами: основным и резервным.

Кроме того, дополнительно жители получат временные пин-коды с помощью Telegram-бота на случай, если система не сработает или при отсутствии сигнала воздушной тревоги. Таким образом, появляется больше гарантий безопасности.

Укрытие с автоматизированной системой доступа появилось в Киеве (Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

К тому же попасть в укрытие можно будет через диспетчерскую службу, имеющую дистанционный доступ, и с помощью обычного физического ключа.

Однако, если в доме не будет света, замок не откроется. Сделать это можно только тогда, когда появится электроэнергия.

"Автоматическое открытие дверей во время тревоги, связь с диспетчером, датчики контроля воздуха - это все крайне важно для надлежащего функционирования укрытий", - написал Ткаченко.