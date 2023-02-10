У Києві з'явилося бомбосховище з душовими кабінами: де воно розташоване (фото)
У Києві класичне укриття третього рівня надійності оновили, обладнавши душ, туалет, а ще замінивши систему електропостачання. Наразі в столиці потрібно оновити майже всі бомбосховища, яких розгорнуто понад 400.
Про це повідомляють на сайті видання "Вечірній Київ".
У чому фішка оновленого укриття
У класичному укритті, яке було збудованим у минулі роки, змонтували нове електрообладнання, душ, туалети, зробили запаси води, а також оновили вентиляційну систему.
До такого рівня надійності необхідно переобладнати всі укриття столиці, яких зараз понад 400 локацій.
"Ми знаходимося в укритті третього класу - це класичне бомбосховище. Його привели до зразкового стану. На жаль, про більшість інших укриттів в місті такого сказати не можна. Тут мають побувати всі голови районів, щоб зрозуміти, якого рівня треба досягати при відновленні укриттів", - говорить заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Оновлене укриття розташоване в Голосіївському районі за адресою вулиця Льва Толстого, 5. Воно є доступним для всіх мешканців і гостей столиці.
Який вигляд має укриття зразкового стану
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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