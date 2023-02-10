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В Киеве появилось бомбоубежище с душевыми кабинами: где оно расположено (фото)

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Киев, Пятница 10 февраля 2023 10:30
В Киеве появилось бомбоубежище с душевыми кабинами: где оно расположено (фото) В Киеве появилось бомбоубежище с душем (коллаж: Styler, использованные фото: "Вечірній Київ")
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве классическое укрытие третьего уровня надежности обновили, оборудовав душ, туалет, а еще заменив систему электроснабжения. Сейчас в столице нужно обновить почти все бомбоубежища, которых развернуто более 400.

Об этом сообщают на сайте издания "Вечірній Київ".

В чем фишка обновленного укрытия

В классическом укрытии, построенном в прошлые годы, смонтировали новое электрооборудование, душ, туалеты, сделали запасы воды, а также обновили вентиляционную систему.

До такого уровня надежности необходимо переоборудовать все укрытия столицы, которых сейчас более 400 локаций.

"Мы находимся в укрытии третьего класса - это классическое бомбоубежище. Его привели к образцовому состоянию. К сожалению, о большинстве других укрытий в городе такого сказать нельзя. Здесь должны побывать все главы районов, чтобы понять, какого уровня нужно достигать при восстановлении укрытий", - говорит заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Обновленное укрытие расположено в Голосеевском районе по адресу улица Льва Толстого, 5. Оно доступно всем жителям и гостям столицы.

Как выглядит укрытие образцового состояния

В Киеве появилось бомбоубежище с душевыми кабинами: где оно расположено (фото)В Киеве появилось бомбоубежище с душевыми кабинами: где оно расположено (фото)В Киеве появилось бомбоубежище с душевыми кабинами: где оно расположено (фото)В Киеве появилось бомбоубежище с душевыми кабинами: где оно расположено (фото)В Киеве появилось бомбоубежище с душевыми кабинами: где оно расположено (фото)В Киеве появилось бомбоубежище с душевыми кабинами: где оно расположено (фото)В Киеве появилось бомбоубежище с душевыми кабинами: где оно расположено (фото)В Киеве появилось бомбоубежище с душевыми кабинами: где оно расположено (фото)

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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КГГА Киев