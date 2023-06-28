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У Києві встановили перше мобільне укриття. Дивіться, як воно виглядає (фото)

Ось так виглядає перше мобільне укриття Києва (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Києві встановили перше мобільне укриття. Цю "пілотну" конструкцію виготовили з високоякісного бетону. Вона може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. Один модуль вміщує до 20 осіб.

Про це повідомила КМВА у Telegram.

Як виглядає перше мобільне укриття

"Модулі збираються як звичайний конструктор. Залежно від кількості людей, можна зібрати дві, три і навіть більше секцій. Встановлюються споруди даного типу досить швидко, головне, аби була міцна основа, фундамент", - йдеться у повідомленні.

Всередині таких укриттів встановлюватимуть лавочки для сидіння, та забезпечать засобами пожежогасіння, водою та медичними наборами для першої допомоги.

"Ми розглядаємо питання встановлення укриттів модульного типу в столиці. Такі споруди цивільного захисту важливі для місць, де немає укриттів або де значна відстань до споруд цивільного захисту. Досвід показав, що під час ракетних загроз час, за який людина може дістатися до безпечного місця, дуже важливий", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Після детального вивчення усіх споруд даного типу, буде прийняте рішення, де саме і якої модифікації споруди потрібно встановити в Києві.

Ось так вигляд має перше мобільне укриття (фото: КМВА)

Скільки у Києві укриттів

Зараз у столиці функціонує 4141 укриття, з них 127 облаштували цього року. Найнадійнішими вважаються підземні станції метро. За словами експертів, деякі з них можуть витримати навіть ядерний удар.

Нагадаємо, що у Києві також почали встановлювати та тестувати систему автоматизованого доступу до укриттів та сховищ. Завдяки таким системам укриття відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги.

Раніше ми ділились фото бункера, який чоловік сам збудував для дітей і вагітної дружини.

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Київ