У Києві у всьому громадському транспорті спростили оплату проїзду

У Києві від 26 жовтня у всіх видах комунального громадського транспорту запрацювала функція оплати за проїзд банківською картою.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.
Міський голова зазначив, що підключати маршрути наземного транспорту стали 10 днів тому, і тепер "вже всюди все працює".
"Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах", - йдеться у публікації.
У КМДА пояснили, як проводиться оплата проїзду за допомогою банківської картки:
Ось так виглядають валідатори для оплати проїзду у громадському транспорті (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Додамо, для того, щоб підтвердити оплату проїзду через гаджет з NFC, потрібно сказати контролеру 4 останні цифри номера вашого віртуального рахунку, яким було здійснено оплату. Для цього потрібно виконати такі дії:
Для власників Android:
Для IOS:
Раніше ми писали, що в Україні пропонують зробити безплатний проїзд для переселенців.
А також повідомлялося, що в метро Києва відкриють безплатні туалети для пасажирів.