В Киеве во всем общественном транспорте упростили оплату проезда

Градоначальник отметил, что подключать маршруты наземного транспорта стали 10 дней назад, и теперь "уже везде все работает".

"С сегодняшнего дня оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах", - говорится в публикации.

В КГГА объяснили, как производится оплата проезда с помощью банковской карты:

для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с NFC - функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Сервис также позволяет пользоваться и приложением "Киев Цифровой", и "картой киевлянина"

подтверждением работы системы на маршрутах являются фирменные наклейки на валидаторах

стоимость разовой поездки при оплате банковской картой составляет 8 гривен

если пассажир имеет право на бесплатный проезд, такая льгота должна быть подключена и активирована на "карте киевлянина".

Вот так выглядят валидаторы для оплаты проезда в общественном транспорте (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Добавим, для того, чтобы подтвердить оплату проезда через гаджет с NFC, нужно сказать контролеру 4 последние цифры номера вашего виртуального счета, которым была произведена оплата. Для этого нужно выполнить такие действия:

Для владельцев Android:

открыть приложение "Кошелек"

нажать на карту, которой был оплачен проезд

нажать "Подробнее" внизу экрана, где можно увидеть номер виртуального счета.

Для IOS: