В Киеве во всем общественном транспорте упростили оплату проезда

В Киеве с 26 октября во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что подключать маршруты наземного транспорта стали 10 дней назад, и теперь "уже везде все работает".
"С сегодняшнего дня оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах", - говорится в публикации.
В КГГА объяснили, как производится оплата проезда с помощью банковской карты:
Вот так выглядят валидаторы для оплаты проезда в общественном транспорте (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Добавим, для того, чтобы подтвердить оплату проезда через гаджет с NFC, нужно сказать контролеру 4 последние цифры номера вашего виртуального счета, которым была произведена оплата. Для этого нужно выполнить такие действия:
Для владельцев Android:
Для IOS:
Ранее мы писали, что в Украине предлагают сделать бесплатный проезд для переселенцев.
А также сообщалось, что в метро Киева откроют бесплатные туалеты для пассажиров.