В Киеве во всем общественном транспорте упростили оплату проезда
В Киеве с 26 октября во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что подключать маршруты наземного транспорта стали 10 дней назад, и теперь "уже везде все работает".
"С сегодняшнего дня оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах", - говорится в публикации.
В КГГА объяснили, как производится оплата проезда с помощью банковской карты:
- для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с NFC - функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Сервис также позволяет пользоваться и приложением "Киев Цифровой", и "картой киевлянина"
- подтверждением работы системы на маршрутах являются фирменные наклейки на валидаторах
- стоимость разовой поездки при оплате банковской картой составляет 8 гривен
- если пассажир имеет право на бесплатный проезд, такая льгота должна быть подключена и активирована на "карте киевлянина".
Вот так выглядят валидаторы для оплаты проезда в общественном транспорте (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Добавим, для того, чтобы подтвердить оплату проезда через гаджет с NFC, нужно сказать контролеру 4 последние цифры номера вашего виртуального счета, которым была произведена оплата. Для этого нужно выполнить такие действия:
Для владельцев Android:
- открыть приложение "Кошелек"
- нажать на карту, которой был оплачен проезд
- нажать "Подробнее" внизу экрана, где можно увидеть номер виртуального счета.
Для IOS:
- открыть приложение "Кошелек" в смартфоне
- выбрать карту, которой был оплачен проезд
- нажать в правом верхнем углу значок "Больше"
- пролистать вниз, где можно найти номер виртуального счета устройства.
Ранее мы писали, что в Украине предлагают сделать бесплатный проезд для переселенцев.
А также сообщалось, что в метро Киева откроют бесплатные туалеты для пассажиров.