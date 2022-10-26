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В Киеве во всем общественном транспорте упростили оплату проезда

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Киев, Среда 26 октября 2022 16:56
В Киеве во всем общественном транспорте упростили оплату проезда Коллаж РБК-Украина: оплатить проезд в киевском общественном транспорте стало проще
Автор: Владимир Костырин

В Киеве с 26 октября во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что подключать маршруты наземного транспорта стали 10 дней назад, и теперь "уже везде все работает".

"С сегодняшнего дня оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах", - говорится в публикации.

В КГГА объяснили, как производится оплата проезда с помощью банковской карты:

  • для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с NFC - функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Сервис также позволяет пользоваться и приложением "Киев Цифровой", и "картой киевлянина"
  • подтверждением работы системы на маршрутах являются фирменные наклейки на валидаторах
  • стоимость разовой поездки при оплате банковской картой составляет 8 гривен
  • если пассажир имеет право на бесплатный проезд, такая льгота должна быть подключена и активирована на "карте киевлянина".

В Киеве во всем общественном транспорте упростили оплату проездаВ Киеве во всем общественном транспорте упростили оплату проезда

Вот так выглядят валидаторы для оплаты проезда в общественном транспорте (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Добавим, для того, чтобы подтвердить оплату проезда через гаджет с NFC, нужно сказать контролеру 4 последние цифры номера вашего виртуального счета, которым была произведена оплата. Для этого нужно выполнить такие действия:

Для владельцев Android:

  • открыть приложение "Кошелек"
  • нажать на карту, которой был оплачен проезд
  • нажать "Подробнее" внизу экрана, где можно увидеть номер виртуального счета.

Для IOS:

  • открыть приложение "Кошелек" в смартфоне
  • выбрать карту, которой был оплачен проезд
  • нажать в правом верхнем углу значок "Больше"
  • пролистать вниз, где можно найти номер виртуального счета устройства.

Ранее мы писали, что в Украине предлагают сделать бесплатный проезд для переселенцев.

А также сообщалось, что в метро Киева откроют бесплатные туалеты для пассажиров.

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Киев оплата проїзду