У Києві вперше засвітили головну ялинку: атмосферні фото

У Києві на Софійській площі вже змонтували головну ялинку країни. Вона засяяла буквально на декілька хвилин, а офіційне відкриття відбудеться 19 грудня - у День святого Миколая.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.
Зокрема, у якій годині відбудеться офіційна церемонія відкриття, поки не відомо.
За словами мера, цього року головна ялинка країни - штучна, її висота становитиме 12 метрів.
Ялинку прикрасили енергозберігальними гірляндами. Однак, підсвічення скоріш за все, відбуватиметься в певні години. Також поруч з генератором буде облаштована точка в наметі для підзарядки гаджетів.
Новорічне дерево прикрасили іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. На верхівці ялинки буде герб України.
Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з наслідками війни.
Додамо, що цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають за кошти меценатів і бізнесу. Генератор теж надали благодійники. Тому місто коштів не ялинку не витрачатиме.
Зазначимо, що масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.
Раніше ми повідомляли, що головна ялинка України увійшла до рейтингу найкрасивіших у Європі.
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