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В Киеве впервые зажгли главную елку: атмосферные фото

В Киеве зажгли елку (t.me/u_now)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве на Софийской площади уже смонтирована главная елка страны. Она засияла буквально на несколько минут, а официальное открытие состоится 19 декабря - в День святого Николая.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Как выглядит елка

В частности, в какое время состоится официальная церемония открытия, пока не известно.

По словам мэра, в этом году главная елка страны - искусственная, ее высота составит 12 метров.

Елку украсили энергосберегающими гирляндами. Однако, подсветка, скорее всего, будет происходить в определенные часы. Также рядом с генератором будет обустроена точка в палатке для подзарядки гаджетов.

Новогоднее дерево украсили игрушками прошлых лет, около тысячи шаров синего и желтого цвета и белыми голубями. На верхушке елки будет герб Украины.

Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с последствиями войны.

Добавим, что елку устанавливают и украшают за средства меценатов и бизнеса. Генератор тоже предоставили благотворители. Поэтому город средств не будет тратить на елку.

Отметим, что массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет.

В Киеве установили главную елку страны (t.me/vitaliy_klitschko)

Ранее мы сообщали, что главная елка Украины вошла в рейтинг самых красивых в Европе.

Также мы писали, где можно купить елку в Киеве.

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