У Києві восьмикласник готує сухпайки для воїнів: за столом проводить декілька годин

Історія Влада

Владислав розфасовує сухофрукти і галетне печиво, що потім відправляються на фронт. За робочим столом він проводить по кілька годин.

У фонді допомагають також його батьки. Сім’я приєдналася до волонтерів після того, як Влад з мамою побували у Польщі. Проживши там від початку повномасштабної війни до червня цього року, вони відчули на собі допомогу поляків. Тому вирішили по поверненні додому теж допомагати іншим.

Поки не розпочався навчальний рік, влітку підліток їздив волонтерити щодня. Вже третій місяць школяр, незважаючи на завантаженість у школі та гуртках, продовжує допомагати.

"Завдяки нам військові мають компактний по вазі набір продуктів і залишаються ситими навіть у найвіддаленіших й найгарячіших точках", - говорить Влад.

Щоразу, як встає за робоче місце, він згадує свого викладача з акторської майстерності, який зараз воює.

Школяр робить сухпайки для військових (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Для довідки

Волонтери БФ "Мурашки" готують сухпайки для захисників України з 25 лютого 2022 року. Вони відправляють воїнам, які знаходяться "на нулі" і не мають змоги готувати різні каші, супи, сушене мʼясо, сухофрукти, галетне печиво та пряники, веганські страви.

Протягом тижня волонтери виготовляють близько 25 тисяч порцій. За весь час роботи передали на фронт 25 тонн сухої продукції.