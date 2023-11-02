"Чому не можна змінити це все?" Дружина загиблого військового ЗСУ зворушила мережу постом

Дружина загиблого захисника України Михайла Чумаченка опублікувала у мережі зворушливий пост. Вона розповіла, як проживала перші дні після втрати коханого та як намагається повернутися до нормального життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост дружини Катерина Чижик у Facebook .

Що було найважчим для жінки

За словами Катерини, після втрати чоловіка, найважчими для неї були ночі. Все тому, що перші 10 днів після загибелі чоловіка вона не спала зовсім.

"Ночі є важким випробуванням під час проживання горя. Думки не дають спокою "а якби…", "чому зараз?", "чому не можна змінити все це?", "а чи могла я щось змінити?", "нащо ти мене тут лишив одну?" - написала Катерина.

Також жінка поділилась, що весь час після загибелі коханого з нею в будинку лишався хтось із рідних. Однак, зараз вона вчиться лишатися вдома сама.

Катерина Чижик з чоловіком (фото: facebook.com/Катерина Чижик)

Вона зазначила, що рятівними для неї були прогулянки та спілкування з друзями. Зокрема, ввечері з подругою вони проходили пішки від 5 до 10 км.

"Це час на спогади або мовчання разом. Саме для мене спілкування стало рятівним, тому що одночасно з загибеллю чоловіка донька вступила в університет у Львів, а наше спілкування це звузило до телефонного і відеозв'язку. А коло спілкування змінилося зі страхами оточення говорити зі мною про мій біль", - написала жінка.

Катерина додала, що працює зараз із психологом і лікар допоміг їй повернути в життя сон. Але повноцінним його важко назвати й досі.

"Зʼявилася традиція вітатися з фото Міші, або проговорювати вголос що відбулося за день і якісь внутрішні ритуали перед і під час сну… Так перед сном я пʼю чай у вітальні недалеко від його портретів, яких в мене тепер багато", - додала Катерина.

Що відомо про Михайла Чумаченка

44-річний підполковник Михайло Чумаченко був військовим у запасі і мобілізувався до ЗСУ в березні 2022-го й очолив загін спецпризначення.

Михайло Чумаченко був підполковником військової частини А4788, командиром загону підтримки спецоперацій. Разом із дружиною, відомою волонтеркою з Дніпра Катериною Чижик, активно займався волонтерською діяльністю.

Чумаченко мав досвід служби в розвідувальних підрозділах й органах управління розвідки. Водночас володів відмінними тактичними та бойовими здібностями, які дозволяли йому виконувати завдання вчасно та зі збереження особового складу підпорядкованих підрозділів.