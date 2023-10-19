Волонтери "Української команди" передали дрони-камікадзе бійцям на Куп’янському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Бійці загону "Омега" завжди там, де найважче. Сьогодні вони дають гідну відсіч ворогу на Куп’янському напрямку. І, як завжди, налаштовані на перемогу. Впевнені, що ці дрони-камікадзе посилять бойові спроможності наших героїв. Допоможуть їм швидше звільняти нашу землю від окупантів та перетворювати ворожу техніку на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

Загін спецпризначення "Омега" брав участь в боях за Київ та за Харків, стримував просування ворога під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а також у Донецькій області, зазначили у волонтерському штабі.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партію дронів-камікадзе розвідникам ГУР.

Також повідомлялося, що волонтери "Української команди" проїхали понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту, щоб передати 6 батальйонам та бригадам близько сотні дронів різних модифікацій і тепловізори.