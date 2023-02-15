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У Києві вихователі дитячого садка катували дітей: деталі

У Києві виховательки дитячого садка катували малюків (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві правоохоронці викрили чотирьох працівників приватного дитячого садка, які знущалися з дітей і їх катували. Відомо, що йдеться про спеціалізовану корекційну установу для дітей.

Деталі повідомили у Національній поліції Києва у сюжеті на YouTube.

За даними слідчих, виховательки приватного дитячого садка, який використовує методику АВА-терапії, протягом тривалого часу чинили протиправні дії щодо вихованців закладу.

Зокрема – дітей катували, з них знущалися, і педагоги стверджували, що їхня поведінка – спеціальна методика.

"Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування в якому становила від 8 до 15 тисяч гривень, за дверима починалися тортури та знущання. Саме такими "методами" робітниці садочка навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про тортури батькам", - розповів старший слідчий столичної поліції Дмитро Федорко.

Фото: Національна поліція

Він перерахував, що саме робили виховательки з маленькими дітьми.

"За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, пригнічували, застосовували болючі прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником", - додав слідчий.

У приміщенні дитячого закладу провели обшуки та вилучили документи для розслідування. Наразі постраждалими визнано вже трьох дітей віком від 5 до 6 років.

Чотирьом вихователькам повідомили про підозру і зараз вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу - пропонується відправити їх під варту. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вихователька дитячого будинку знущалася з дітей.

А також ми розповідали про те, що у Києві школяр ледь не отруїв антисептиком однокласника.

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