В Киеве воспитатели детского сада пытали детей: детали

По данным следователей, воспитательницы частного детского сада, который использует методику АВА-терапии, в течение продолжительного времени совершали противоправные действия в отношении воспитанников заведения.

В частности - детей пытали, над ними издевались, и педагоги утверждали, что их поведение - специальная методика.

"После того, как родители отводили деток с нарушениями физического развития в заведение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен, за дверью начинались пытки и издевательства. Именно такими "методами" работницы садика обучали малолетних. Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям", - рассказал старший следователь столичной полиции Дмитрий Федорко.

Фото: Национальная полиция

Он перечислил, что именно делали воспитательницы с маленькими детьми.

"За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других деток, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем", - добавил следователь.

В помещении детского учреждения провели обыски и изъяли документы для расследования. На данный момент пострадавшими признаны уже трое детей в возрасте от 5 до 6 лет.

Четырем воспитательницам сообщили о подозрении и сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения - предлагается отправить их под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.