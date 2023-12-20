ua en ru
Ср, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом. Як він тепер виглядає (фото)

Київ, Середа 20 грудня 2023 13:42
UA EN RU
В Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом. Як він тепер виглядає (фото) Фото: в Києві відновили рух по Дегтярівському шляхопровіду (Віталій Кличко/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

В Києві 20 грудня відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом - для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями. Тепер цей міст став фактично новозбудованим обʼєктом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу мера Києва Віталія Кличка.

Що відомо про Дегтярівський шляхопровід

Шляхопровід побудували ще у 1963 році. До цього моменту капітальний ремонт там не проводився, обʼєкт перебував в аварійному стані.

Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками. Новий шляхопровід наразі на один метр вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу - 36 м замість 33 м.

Покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 000 автомобілів на добу.

Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.

Зараз для містян відкритий рух і заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу.

Увесь комплекс робіт, а саме - влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів завершать наступної весни. Також влаштують велодоріжки та тротуари.

В Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом. Як він тепер виглядає (фото)В Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом. Як він тепер виглядає (фото)В Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом. Як він тепер виглядає (фото)В Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом. Як він тепер виглядає (фото)

В Києві відновили рух на Дегтярівським шляхопроводом (фото: Віталій Кличко)

Як ми раніше писали, у маршрутках Києва з'явилася безготівкова оплата проїзду.

Читайте також, як працює нова система оплати проїзду "ЛеоКарт" у Львові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ