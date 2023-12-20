ua en ru
Ср, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу. Как он сейчас выглядит (фото)

Киев, Среда 20 декабря 2023 13:42
UA EN RU
В Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу. Как он сейчас выглядит (фото) Фото: в Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу (Виталий Кличко/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 20 декабря открыли движение по Дегтяревскому путепроводу - для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям. Теперь этот мост стал фактически вновь построенным объектом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу мэра Киева Виталия Кличко.

Что известно о Дегтяревском путепроводе

Путепровод был построен еще в 1963 году. До этого момента капитальный ремонт там не проводился, объект находился в аварийном состоянии.

Мостовики разобрали конструкции сооружения, фундамент и заменили новыми с улучшенными характеристиками. Новый путепровод на один метр выше, чем предыдущий. Ширина сооружения увеличились с 28 м до 40 м. Длина путепровода - 36 м вместо 33 м.

Улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 000 автомобилей в сутки.

Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы, усилили монолитные плиты холста.

Сейчас для горожан открыто движение и заездами и съездами по новому путепроводу.

Весь комплекс работ, а именно - устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории возле съездов и заездов завершат следующей весной. Также устроят велодорожки и тротуары.

В Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу. Как он сейчас выглядит (фото)В Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу. Как он сейчас выглядит (фото)В Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу. Как он сейчас выглядит (фото)В Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу. Как он сейчас выглядит (фото)

В Киеве возобновили движение по Дегтяревскому путепроводу (фото: Виталий Кличко)

Как мы писали ранее, в маршрутках Киева появилась безналичная оплата проезда.

Читайте также, как работает новая система оплаты проезда "Леокарт" во Львове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев