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У Києві відкриють найбільшу в Україні ковзанку: що відомо

У Києві відкриють найбільшу ковзанку (фото: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

24 грудня на Льодовому стадіоні у Києві розпочне роботу нова ковзанка просто неба, площею 6 тисяч квадратних метрів. Це найбільша ковзанка в Україні.

Про це повідомили організатори.

Що відомо про нову ковзанку

Відкриття ковзанки відбудеться о 10:00 24 грудня. Після цього відвідувачів очікує розважальна програма навколо новорічної ялинки.

На території поряд працюватимуть роздягальні, а також точки фаст-фуду з гарячими напоями і їжею.

Вартість входу на ковзанку становитиме 100 грн. Ціна оренди ковзанів - 150 грн. При цьому відвідувачів не обмежуватимуть у часі перебування на льоді.

Для учасників бойових дій відвідування ковзанки буде безкоштовним в період з 24 по 31 грудня, а також з 14 січня аж до закриття сезону.

У рамках благодійної акції, вхід на каток для внутрішніх переселенців буде безкоштовним з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 14:00, крім вихідних та святкових днів. Для цього потрібно буде надати довідку ВПО у паперовому вигляді або у застосунку "Дія".

Пенсіонери та діти-сироти отримають знижку в розмірі 50%.

На ковзанці також можна буде замовити послуги інструктора (200 грн/год) і заточку ковзанів (50 грн).

Адреса ковзанки - пр. Академіка Глушкова 9. Найближча станція метро - "Іподром", яка працює як укриття під час повітряних тривог.

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Києві уже почали встановлювати новорічну ялинку.

Раніше ми розповідали про найгарніші різдвяні ярмарки Європи.

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