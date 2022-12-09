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Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 році

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П'ятниця 09 грудня 2022 08:00
Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 році Фото: Різдвяний ярмарок у Будапешті (europeanbestdestinations.com/Advent Feast at the Basilica)
Автор: Ольга Маджумдар

Різдво та Новий рік у Європі – найсвятковіший час у році. Туристичний портал European Best Destination назвав найкращі різдвяні ярмарки у 2023 році.

Рейтинг, складений за результатами голосування читачів із різних країн, опублікований 8 грудня. TRAVEL РБК-Україна розповідає про топ-10 локацій цього року.

  1. Будапешт, Угорщина

Адвент-базиліку втретє обирають найкращим різдвяним ярмарком у Європі.

З 18 листопада по 1 січня 2023 року перед базилікою Святого Іштвана буде представлено 120 яток із ремеслами та гастрономічними сюрпризами, новорічними виступами.

Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 роціФото: Ремесла на ярмарку у Будапешті (europeanbestdestinations.com/velvet.hu)

  1. Гданськ, Польща

Гданський різдвяний ярмарок вважається одним із найкрасивіших у Польщі. Атмосфера створюється унікальними декораціями: три волхви, ангели та святі дивляться з Ангельського млина високо вгорі. Можна покататися на конях, венеціанській каруселі чи побути у храмі Святого Сімейства.

Під час ярмарку з 18 до 23 грудня вулиці історичного центру Гданська перетворюються на різдвяне містечко: прикраси, художня програма, прилавки з продуктами.

Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 роціФото: Ярмарок у Гданську (europeanbestdestinations.com/Visit Gdansk)

На ярмарку представлено 120 кіосків з унікальними подарунками, прикрасами та частуваннями. Тут є вироби ручної роботи, прикраси для дому, натуральна косметика, теплі зимові аксесуари та спеції, щоб зігрітися.

  1. Крайова, Румунія

Румунський різдвяний ярмарок вперше потрапив у топ найкращих у Європі. Муніципалітет Крайови організував різноманітні заходи, торгівлю, ковзанку, концерти, творчі майстерні, продуктові лавки у чотирьох різних місцях міста. Вони пов'язані один з одним ілюмінацією з понад мільйона світлодіодних ламп, що робить Крайову не лише одним із найкращих різдвяних базарів у Європі, а й найкращим місцем для різдвяних вогнів у Румунії.

Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 році

Фото: Ярмарок у Крайові (europeanbestdestinations.com/Primaria)

Різдвяні будиночки з різними персонажами з казок розписані та оригінально вирізані найталановитішими митцями.

Працюватимуть локації з 11 грудня до 8 січня.

  1. Відень, Австрія

З 19 листопада до 26 грудня найкрасивіші площі Відня перетворюються на яскраві різдвяні ярмарки з ароматом випічки та гарячого пуншу.

Однією з найвідоміших різдвяних ярмарків є традиційне "Віденське диво Адвента", яке перетворює Ратушну площу на сяючу казкову країну. На гостей чекають подарунки, ялинкові прикраси, солодощі та напої, що зігрівають, а також каруселі та веселі різдвяні майстер-класи для дітей. Дерева в навколишньому Ратушному парку святково прикрашені і сяють морем вогнів.

Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 роціФото: Святкова атмосфера у Відні (europeanbestdestinations.com/Muellek)

Ще одна святкова локація – перед палацом Шенбрунн. Там буде атмосферний ярмарок із крафтовими товарами, ялинковими прикрасами ручної роботи, різдвяні концерти та велика дитяча програма.

  1. Монбельяр, Франція

Ця локація стала п'ятою за красою в Європі та першою – у Франції. Цей різдвяний базар, всесвітньо відомий своєю ілюмінацією, є традиційним та автентичним. Гостинне місто Монбельяр з 26 листопада до 24 грудня перетворюється на справжню казку.

Під час Адвента Монбельяр влаштовує небачений різдвяний ярмарок зі 140 ятками. Відвідувачі можуть спробувати місцеві делікатеси, помилуватися різноманітністю декоративно-ужиткового мистецтва та потанцювати під музику хорових пісень.

Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 роціФото: Свято в Монбельярі (europeanbestdestinations.com/Max Coquard BestJobers)

  1. Ессен, Німеччина

Есенський міжнародний різдвяний ярмарок – найкращий у Німеччині. З 12 листопада по 23 грудня на гостей чекає один із найбільших і найкрасивіших ринків у країні.

Різдвяний ярмарок тягнеться по всьому центру міста – від площі до площі. Центральним елементом є Кеннедіплац. Тут можна спокійно прогулятися між прилавками під мерехтливою сіткою вогнів і надихнутися різноманітністю товарів. Торговці приїжджають приблизно із 190 країн світу.

Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 роціФото: Ярмарок в Ессені (europeanbestdestinations.com/Visit Essen)

  1. Валкенбург, Нідерланди

Ходять чутки, що Санта насправді приїхав із Валкенбурга. Це місто у південній частині Нідерландів з 18 листопада по 8 січня перетворюється на "Різдвяне місто Валкенбург". У цьому Валкенбург може назвати себе європейською столицею Різдва.

У цьому місці атмосферу створює святкова ілюмінація, і красиво прикрашені ялинки, а також різноманітні розваги та частування.

Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 роціФото: Свято у Валкенбурзі (europeanbestdestinations.com/Valkenburg)

  1. Мадейра, Португалія

Два острови рідкісної краси Мадейра та Порту-Санту зачаровують у декораціях для святкування Різдва та Нового року. Ярмарок відбувається з 1 грудня до 8 січня.

Традиції цього острова, клімат, місцева гастрономія та головні події цього свята здивують. Португальський острів Мадейра повною мірою святкує прихід Різдва з традиційним різдвяним ярмарком, який проводиться на центральних вулицях Авеніда Арріага в самому серці столиці – Фуншала.

Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 році

Фото: Різдво на Мадейрі (europeanbestdestinations.com/Visit Madeira)

Муніципальний сад Фуншала дає можливість помилуватися різдвяними прикрасами – місце, яке запрошує малюків відкрити для себе затишні куточки, граючи та веселячись у цій різдвяній обстановці.

  1. Говоне, Італія

Говоне може з гордістю носити звання найкрасивішого різдвяного ярмарку Італії. Цей захід є найважливішою різдвяною подією в країні.

Дія відбувається з 12 листопада до 19 грудня в маленькому селі Говоне, на пагорбах Ланге-Роеро, виноробному регіоні П'ємонту – об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО. Взимку все село Говоне перетворюється на королівство Санта-Клауса, з безліччю культурних та гастрономічних пам'яток.

Тут є чудовий різдвяний базар, на який ремісники відбираються з усієї Італії. Унікальним досвідом буде музичне шоу Санта-Клауса, яке проводиться щодня у савойському королівському замку Говоне.

Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 роціФото: Ярмарок у Говоне (europeanbestdestinations.com/magicopaesedinatale.com)

  1. Мадрид, Іспанія

Ярмарок антикваріату, творів мистецтва та предметів колекціонування знову повертається до Мадриду цього року із понад 12 тисячами експонатів. Колекціонери знайдуть безліч причин відвідати мадридський різдвяний ярмарок: вінтажні предмети з 1960-х по 1980-і роки, археологічні знахідки, картини.

Атмосфера дива. Названі найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи у 2023 роціФото: Святкова локація у Мадриді (europeanbestdestinations.com/Mattia Bicchi)

Крім того, можна знайти предмети меблів з різних стилів та періодів, такі як столи, стільці, табурети, скрині, дзеркала, домашні бари, лампи, письмові столи.

Захід триває з 25 листопада до 31 грудня.

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