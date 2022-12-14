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В Киеве откроют самый большой в Украине каток: что известно

В Киеве откроют самый большой каток (фото: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

24 декабря на Ледовом стадионе в Киеве начнет работу новый каток под открытым небом, площадью 6 тысяч квадратных метров. Это самый большой каток в Украине.

Об этом сообщили организаторы.

Что известно о новом каток

Открытие катка состоится в 10:00 24 декабря. После этого посетителей ожидает развлекательная программа вокруг новогодней елки.

На территории рядом будут работать раздевалки, а также точки фаст-фуда с горячими напитками и едой.

Стоимость входа на каток будет составлять 100 грн. Цена аренды коньков - 150 грн. При этом посетителей не будут ограничивать во времени пребывания на льду.

Для участников боевых действий посещение катка будет бесплатным в период с 24 по 31 декабря, а также с 14 января вплоть до закрытия сезона.

В рамках благотворительной акции вход на каток для внутренних переселенцев будет бесплатным с понедельника по пятницу с 09:00 до 14:00, кроме выходных и праздничных дней. Для этого нужно будет предоставить справку ВПЛ в бумажном виде или в приложении "Дия".

Пенсионеры и дети-сироты получат скидку в размере 50%.

На катке также можно будет заказать услуги инструктора (200 грн/час) и заточку коньков (50 грн).

Адрес катка - пр. Академика Глушкова 9. Ближайшая станция метро - "Ипподром", которая работает как укрытие во время воздушных тревог.

Недавно мы сообщали, что в Киеве уже начали устанавливать новогоднюю елку.

Раньше мы рассказывали о самых красивых рождественских ярмарках Европы.

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