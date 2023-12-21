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В Києві відкриють молодіжний центр вуличних культур: для чого він і як виглядатиме

В Києві відкриють молодіжний центр вуличних культур (колаж: РБК-Україна)
Автор: Дмитро Войналович

В Києві відкриють центр популяризації й просування вуличних культур. Цей простір має з'явитися уже навесні 2024 року в урбан-парку ВДНГ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт ВДНГ.

Що буде в центрі вуличних культур

В просторі побудують залу-трансформер, яку відповідно до запиту будуть перетворювати на лекторій, денс-спот чи коворкінг.

Зокрема там будуть проводити лекції від амбасадорів вуличних культур та спорту, майстер-класи, запускати освітні проєкти, воркшопи й кібербатли на плейстейшн.

Також планують транслювати лайви подкастів про історію вуличних культур України. 

Ще в центрі проходитимуть виставки графіті та іншого стріт-арту, тематичні кінопокази, а також різноманітні події з вуличних культур для підлітків і молоді. 

Такий вигляд матиме центр (фото: ВДНГ)

Чому цей центр важливий

Ініціатори створення унікального громадського простору сподіваються, що він матиме "суттєвий позитивний вплив на молодіжну культуру", а також "обʼєднає активну молодь з усієї України і стане місцем, де будуть постійно народжуватись нові творчі ідеї, а діти і підлітки зможуть у неформальний спосіб поспілкуватися з відомими атлетами і артистами".

"Оточення - дуже важливе у підлітковому віці, саме тоді формуються головні принципи та світосприйняття людини. Спільнота допомагає підліткам краще зрозуміти своє призначення й розкрити потенціал для самовираження. Під час війни арт-терапія та спорт можуть стати найпростішим шляхом, щоб подолати тривожність. Коли ти повністю сконцентрований на справі, або власному тілі, не лишається часу для нав’язливих думок", - говорить керівник майбутнього центру і співзасновник Street Culture - всеукраїнської платформи вуличних культур - Єгор Матюхін.

Додамо, що розташують цей центр в будівлі навпроти бетонного скейт-парку.

Розробкою дизайн-концепту майбутнього молодіжного центру Street Culture займаються Urban Reform (фото: ВДНГ)

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