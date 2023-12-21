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В Киеве откроют молодежный центр уличных культур: для чего он и как будет выглядеть

В Киеве откроют молодежный центр уличных культур (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В Киеве откроют центр популяризации и продвижения уличных культур. Это пространство должно появиться уже весной 2024 года в урбан-парке ВДНГ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ВДНГ.

Что будет в центре уличных культур

В пространстве построят зал-трансформер, который в соответствии с запросом будут превращать в лекторий, денс-спот или коворкинг.

В частности, там будут проводить лекции от послов уличных культур и спорта, мастер-классы, запускать образовательные проекты, воркшопы и кибербатлы на плейстейшн.

Также планируется транслировать лайвы подкастов об истории уличных культур Украины.

А еще в центре будут проходить выставки граффити и другого стрит-арта, тематические кинопоказы, а также всевозможные события уличных культур для подростков и молодежи.

Так будет выглядеть центр (фото: ВДНГ)

Почему этот центр важен

Инициаторы создания уникального общественного пространства надеются, что оно будет иметь "существенное положительное влияние на молодежную культуру", а также "объединит активную молодежь со всей Украины и станет местом, где будут постоянно рождаться новые творческие идеи, а дети и подростки смогут неформально пообщаться с известными атлетами и артистами".

"Окружение - очень важно в подростковом возрасте, именно тогда формируются главные принципы и мировосприятие человека. Сообщество помогает подросткам лучше понять свое предназначение и раскрыть потенциал для самовыражения. Во время войны арт-терапия и спорт могут стать самым простым путем, чтобы преодолеть тревожность. Когда ты полностью сконцентрированный на деле или собственном теле, не остается времени для навязчивых мыслей", - говорит руководитель будущего центра и соучредитель Street Culture - всеукраинской платформы уличных культур - Егор Матюхин.

Добавим, что разместят этот центр в здании напротив бетонного скейт-парка.

Разработкой дизайн-концепта будущего молодежного центра Street Culture занимаются Urban Reform (фото: ВДНХ)

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