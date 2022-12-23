У Києві відкрили ще 52 пункти обігріву: де вони знаходяться

У Києві відкриють ще 52 нових пунктів обігріву для мешканців міста, оскільки ситуація у столиці залишається складною після російських обстрілів.
Про це повідомив українцям мер столиці Віталій Кличко.
Столиця збільшує кількість пунктів обігріву оснащених генераторами та іншим необхідним обладнанням. 52 нових пункти, де люди можуть зігрітися, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію у разі тривалої відсутності електроенергії та тепла у їхніх будинках відкрили у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах.
Загалом у столиці тепер функціонують 532 пункти обігріву, які підготувало місто (з них 50 – облаштовані намети ДСНС).
Також залучається бізнес – додатково працює ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці.
Київ не перестає розширювати мережу пунктів обігріву у всіх районах міста у разі тривалого відключення світла. Ситуація з дефіцитом електроенергії залишається дуже складною у всій країні.
Найближчий пункт обігріву можна знайти тут.
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