В Киеве открыли еще 52 пункта обогрева: где они находятся

В Киеве станет еще больше пунктов с обогревом

Столица увеличивает количество пунктов обогрева оснащенных генераторами и другим необходимым оборудованием. 52 новых пункта, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию в случае длительного отсутствия электроэнергии и тепла в их домах открыли в Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах.

В общей сложности в столице теперь функционируют 532 пункта обогрева, которые подготовил город (из них 50 - обустроены палатки ГСЧС).

Также привлекается бизнес – дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.

Киев не перестает расширять сеть пунктов обогрева во всех районах города на случай длительного отключения света. Ситуация с дефицитом электроэнергии остается очень сложной по всей стране.

Ближайший пункт обогрева можно найти тут.