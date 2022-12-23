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Синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні

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Україна, П'ятниця 23 грудня 2022 14:32
Синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні Фото: синоптик дала прогноз на найближчі дні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра на більшості території України очікуються рясні дощі, в тому числі і в Києві. Потім прийде похолодання – дощ зміниться снігом, а потім прийде тепла погода, яка протримається до Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

24 грудня

Погода в Україні

"На Святвечір за григоріанським календарем в західних, північних областях України, на Вінниччині та Одещині буде дощ. Циклон з атмосферними фронтами підсунеться близько до наших західних кордонів - тому на заході опади завтра можуть бути ряснішими",- розповіла вона.

За словами синоптика, у східних областях України, у більшості центральних областей та південної частини переважатиме суха погода, хоча тумани можуть збільшувати вологість.

"Повсюди в Україні напередодні Різдва очікується тепла погода - впродовж завтрашнього дня +2…+7 градусів, у південній частині +4…+9, в Криму до +11 градусів", - додала синоптик.

Погода в Києві

У столиці 24 грудня пройде дощ. Вітер південно-західний, невеликий або помірний.

"Температура повітря найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +4 градусів, завтра ввечері 0+2 градуси", - розповіла Діденко.

25 грудня

На Різдво, 25 грудня, у Києві трохи похолоднішає. і тому дощ зміниться снігом.

Після 25 грудня

Тепла погода триватиме до Нового року, проте не без опадів.

Як повідомлялось, погоду в Україні на Новий рік 2023 навряд чи можна буде назвати по-справжньому зимовою.

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