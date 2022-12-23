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В Киеве открыли еще 52 пункта обогрева: где они находятся

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 15:34
В Киеве открыли еще 52 пункта обогрева: где они находятся Фото: В Киеве заработают еще пункты обогрева (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве откроют еще 52 новых пунктов обогрева для жителей города, так как ситуация в столице остается сложной после российских обстрелов.

Об єтом сообщил украинцам мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве станет еще больше пунктов с обогревом

Столица увеличивает количество пунктов обогрева оснащенных генераторами и другим необходимым оборудованием. 52 новых пункта, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию в случае длительного отсутствия электроэнергии и тепла в их домах открыли в Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах.

В общей сложности в столице теперь функционируют 532 пункта обогрева, которые подготовил город (из них 50 - обустроены палатки ГСЧС).

Также привлекается бизнес – дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.

Киев не перестает расширять сеть пунктов обогрева во всех районах города на случай длительного отключения света. Ситуация с дефицитом электроэнергии остается очень сложной по всей стране.

Ближайший пункт обогрева можно найти тут.

Напомним, что синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни.

Также читайте, что в Киеве сделают бесплатным проезд в автобусах.

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