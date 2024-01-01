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В Києві відкрили новенький МакДональдз: де він знаходиться і як виглядає

Фото: В Києві відкрили новий МакДональдз (прес-служба)
Автор: Людмила Жукова

В Києві відкрили новий заклад всесвітньо відомої мережі МакДональдз. Тепер фастфуд знаходиться на місці індійського ресторану "Бомбей-палас" в Печерському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на компанію.

Де знаходиться новий "мак" 

Нове кафе розташувалося біля мосту Патона, на бульварі Миколи Міхновського, 33а (екс-назва - Дружби народів).

Площа новенького "маку" складає 444 квадратних метри. Ресторан може розмістити до 84 гостей всередині залу, та ще 36 людей на терасі. До послуг гостей також у наявності 10 терміналів самообслуговування.

"У гарну погоду відвідувачі можуть взяти ароматну каву із собою на прогулянку містом, а автомобілістам буде зручно замовити улюблені страви на МакДрайві, облаштованому двома лініями в’їзду", - зазначають у компанії.

Новий McDonald’s вирізняється особливим архітектурним рішенням і гармонійно вписаний у культурно-історичний ландшафт міста.

У цьому McDonald’s вперше в Україні втілений особливий дизайн, який завдяки круглим формам символізує інклюзивність, створює відчуття єдності й запрошує до спілкування.

Ресторан та доставка McDelivery працюватимуть з 07:00 до 22:00, а McDrive - з 07:00 до 23:00. 

Українцям нагадують, що під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.  

Як виглядає новий "мак"

Новий МакДональдз відкрили в Києві біля моста Патона (фото: прес-служба)

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МакДональдз