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В Киеве открыли новенький МакДональдз: где он находится и как выглядит

Фото: В Киеве открыли новый МакДональдс (пресс-служба)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве открыли новое заведение всемирно известной сети МакДональдз. Теперь фастфуд находится на месте индийского ресторана "Бомбей-Палас" в Печерском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на компанию.

Где находится новый "мак"

Новое кафе расположилось у моста Патона, на бульваре Николая Михновского, 33а (экс-название - Дружбы народов).

Площадь нового "мака" составляет 444 квадратных метра. Ресторан может разместить до 84 гостей внутри зала и еще 36 человек на террасе. К услугам гостей также есть 10 терминалов самообслуживания.

"В хорошую погоду посетители могут взять ароматный кофе с собой на прогулку по городу, а автомобилистам будет удобно заказать любимые блюда на МакДрайве, обустроенном двумя линиями въезда", - отмечают в компании.

Новый McDonald's отличается особым архитектурным решением и гармонично вписан в культурно-исторический ландшафт города.

В этом McDonald's впервые в Украине воплощен особый дизайн, который благодаря круглым формам символизирует инклюзивность, создает чувство единства и приглашает к общению.

Ресторан и доставка McDelivery будут работать с 07:00 до 22:00, а McDrive - с 07:00 до 23:00.

Украинцам напоминают, что во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.

Как выглядит новый "мак"

Новый МакДональдс открыли в Киеве у моста Патона (фото: пресс-служба)

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МакДональдз