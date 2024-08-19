У Києві відбудеться російськомовний концерт: розгорається скандал

Наприкінці серпня у столиці має відбутися музичний фестиваль під назвою "Take Йоу". Його хедлайнерами стали російськомовні виконавці Кто Там, Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо та інші, і на тлі виникнення подібної ситуації активісти вимагають скасувати захід.

Деталі

Виступ запланований у київському закладі Campus Community. Представники ініціативи "Мова неволі", які виступають проти використання російської в Україні, прокоментували подібні заходи, а також оприлюднили деяку інформацію про артистів, взяту з відкритих джерел.

Зокрема, відомо що вище зазначені виконавці не лише продовжують співати російською, а також досі мають активні акаунти у соцмережі "ВКонтакті" та навіть платять податки через "Яндекс Музику".

Фото з допису активістів (Фото: instagram.com/mova_nevoli)

"6 квітня 2024 року Campus Community вже запрошував цих виконавців до себе та, попри критику суспільства, подію не скасував. Ми запитали Campus Community про можливість скасувати "Take Йоу Festival", але відповіді ми отримали. Можливо, досить тягнути російську мову та культуру в Україну?" - зазначили автори допису в Instagram.

Фото з допису активістів (Фото: instagram.com/mova_nevoli)

Реакція закладу

Campus Community вийшов на зв'язок пізніше та зробив офіційну заяву у соцмережах. У пості йдеться про те, що команда була проінформована про подію іншим чином.

Так, зазначається, що концерт нібито має відбутися на підтримку ЗСУ, і що всі виручені кошти будуть відправлені на благодійність і допомогу армії. Представники столичного закладу підкреслили, що не співпрацюють з російськими виконавцями, натомість підтримують українські проєкти.

"Від імені адміністрації Campus Community приносимо вибачення за дану ситуацію, та робимо все можливе, аби подібне не повторилося у майбутньому. Зараз чекаємо на роз'яснення від організатора концерту", - також написала команда Campus.

Заява закладу (Фото: instagram.com/campuskyiv)

Чи відбудеться захід

Тим не менше, залишається невідомим, чи скасують захід, оскільки цієї інформації заклад поки не вказав.

Але якщо зайти на сторінку "Шо Таке Йоу?" в Instagram, то можна побачити, що в stories продовжують анонсувати запланований концерт. Організатори повідомляють про те, що виручені кошти будуть направлені на допомогу батальйону "Реванш", а також, що буде проведений аукціон для бригади НГУ "Азов".

Про відміну заходу поки не повідомляється (Фото: instagram.com/stories/shotakeyou)

Реакція мережі

Тим часом у коментарях під постами ініціативи "Мови неволі", а також реакції закладу юзери висловлюють своє обурення стосовно того, що російськомовні концерти мають місце у нашій країні на третій рік повномасштабної війни. Ось деякі коментарі людей з цього приводу:

"Та говоріть своєю російською де забажаєте і з ким забажаєте! Станьте перед дзеркалом вранці і починайте триндіти на весь голос, ніхто не забороняє спілкуватися хоч індуською в сім'ї чи між знайомими. Але бл*ть! Я категорично проти, щоб мова агресора була у публічному просторі"

"Що має статись, щоб до людей дійшло, що московська мова не має в жодній формі звучати в публічному просторі"

"Жах. Це не окей - співати мовою агресора на концерті. Уявляю, щоб євреї співали німецькою, коли їх знищувати. Який крінж"

"Знести на*ер в гугл картах оцінку до мінімальної, за поширення російського л*йна"

"Я не можу повірити, що в коментарях справжні люди. Адекватній людині прям очевидно, що тут не так. А в пості ще розжували для розумово обмежених. Вони насміхаються над україномовними, користуються російськими сервісами і гроші з їх діяльності йдуть в бюджет рф. Хіба цього недостатньо?"

"Тут вже не просити треба, а вимагати, щоб вони скасували концерт. Що за жах"

"Це погано. Це неправильно. Такі "канцерти", на мій погляд, крок назад. Боляче бачити, як люди, яких я поважаю, всім серцем, підтримують цю х*йню. Або не вважають її чимось х*ровим".

Афіша заходу (Фото: instagram.com/shotakeyou)