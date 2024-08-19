В Киеве состоится русскоязычный концерт: разгорается скандал

В конце августа в столице должен пройти музыкальный фестиваль под названием "Take Йоу". Его хедлайнерами стали русскоязычные исполнители Кто Там, Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо и другие, и на фоне возникновения подобной ситуации активисты требуют отменить мероприятие.

Подробности

Выступление запланировано в киевском заведении Campus Community. Представители инициативы "Мова неволі", выступающие против использования русского языка в Украине, прокомментировали подобные мероприятия, а также обнародовали некоторую информацию об артистах, взятую из открытых источников.

В частности, известно, что вышеуказанные исполнители не только продолжают петь на русском, а также до сих пор имеют активные аккаунты в соцсети "ВКонтакте" и даже платят налоги через "Яндекс Музыку".

Фото из поста активистов (Фото: instagram.com/mova_nevoli)

"6 апреля 2024 года Campus Community уже приглашал этих исполнителей к себе и, несмотря на критику общества, событие не отменил. Мы спросили Campus Community о возможности отмены "Take Йоу Festival", но ответа не получили. Возможно, довольно тянуть русский язык и культуру в Украину?" - отметили авторы публикации в Instagram.

Фото из поста активистов (Фото: instagram.com/mova_nevoli)

Реакция заведения

Campus Community вышел на связь позже и сделал официальное заявление в соцсетях. В посте говорится, что команда была проинформирована о событии иным образом.

Так, отмечается, что концерт якобы должен пройти в поддержку ВСУ, и что все вырученные средства будут отправлены на благотворительность и помощь армии. Представители столичного заведения подчеркнули, что не сотрудничают с российскими исполнителями, а поддерживают только украинские проекты.

"От имени администрации Campus Community приносим извинения за данную ситуацию, и делаем все возможное, чтобы подобное не повторилось в будущем. Сейчас ждем разъяснения от организатора концерта", - также написала команда Campus.

Заявление заведения (Фото: instagram.com/campuskyiv)

Состоится ли мероприятие

Тем не менее, остается неизвестным, состоится мероприятие или нет, поскольку эту информацию заведение пока не уточнило.

Но если зайти на страницу "Шо Таке Йоу?" в Instagram можно увидеть, что в stories продолжают анонсировать запланированный концерт. Организаторы сообщают о том, что вырученные средства будут направлены на помощь батальону "Реванш", а также, что будет проведен аукцион для бригады НГУ "Азов".

Об отмене мероприятия пока не говорится (Фото: instagram.com/stories/shotakeyou)

Реакция сети

В комментариях под постами инициативы "Мова неволі", а также реакции заведения юзеры выражают свое возмущение по поводу того, что русскоязычные концерты имеют место в нашей стране на третий год полномасштабной войны. Вот некоторые комментарии людей по этому поводу:

"Да говорите на своем русском где пожелаете и с кем пожелаете! Станьте перед зеркалом утром и начинайте трендеть во весь голос, никто не запрещает общаться хоть по-индусски в семье или между знакомыми. Но бл*ть! Я категорически против, чтобы язык агрессора был в публичном пространстве"

"Что должно случиться, чтобы до людей дошло, что московский язык не должен ни в какой форме звучать в публичном пространстве"

"Ужас. Это не окей - петь языком агрессора на концерте. Представляю, чтобы евреи пели на немецком, когда их уничтожали. Какой кринж"

"Снести на*ер в гугл картах оценку до минимальной за распространение русского"

"Я не могу поверить, что в комментариях настоящие люди. Адекватному человеку прям очевидно, что здесь не так. А в посте еще разжевали для умственно ограниченных. Они насмехаются над украиноязычными, пользуются русскими сервисами и деньги с их деятельности уходят в бюджет России. Разве этого недостаточно?"

"Здесь уже не просить надо, а требовать, чтобы они отменили концерт. Что за ужас"

"Это плохо. Это неправильно. Такие "канцерты", на мой взгляд, шаг назад. Больно видеть, как люди, которых я уважаю, всем сердцем, поддерживают эту х*йню. Или не считают ее чем-то х*ровым".

Афиша мероприятия (Фото: instagram.com/shotakeyou)