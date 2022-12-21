У Києві вчителька провела урок посеред засніженої вулиці: відео, яке торкає до сліз

У Києві вчителька провела онлайн-урок на холодній вулиці, сидячи біля супермаркету, де ловить інтернет.
У мережі опублікували відео, яке нікого не залишить байдужим.
Викладач на вулиці поставила ноутбук на металевий стовпчик, а сама присіла навпочіпки. Все для того, щоби дати дітям знання навіть під час війни.
"На наступному слайді ось ваше завдання для домашньої роботи. Вона не з підручника. Тому що в підручнику такої теми немає, але за програмою вона є. Тому зробіть, будь ласка, скріншот і скиньте до групи. Я опублікую, але трохи пізніше, коли з'явиться інтернет, але поки що його немає", – каже вчителька школярам.
Також на відео можна спостерігати, як біля маркету ходять люди, але вчительку це не бентежить.
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