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У Києві вчителька провела урок посеред засніженої вулиці: відео, яке торкає до сліз

У Києві вчителька провела урок на вулиці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві вчителька провела онлайн-урок на холодній вулиці, сидячи біля супермаркету, де ловить інтернет.

У мережі опублікували відео, яке нікого не залишить байдужим.

Як провела урок педагог

Викладач на вулиці поставила ноутбук на металевий стовпчик, а сама присіла навпочіпки. Все для того, щоби дати дітям знання навіть під час війни.

"На наступному слайді ось ваше завдання для домашньої роботи. Вона не з підручника. Тому що в підручнику такої теми немає, але за програмою вона є. Тому зробіть, будь ласка, скріншот і скиньте до групи. Я опублікую, але трохи пізніше, коли з'явиться інтернет, але поки що його немає", – каже вчителька школярам.

Також на відео можна спостерігати, як біля маркету ходять люди, але вчительку це не бентежить.

Як ми раніше писали, вчителька із Кіровоградської області розповіла, як допомагає бійцям.

Також ми писали, українська вчителька проводить школярам онлайн-уроки у зруйнованому та холодному будинку.

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Київвчителька