У Києві вчителька провела урок посеред засніженої вулиці: відео, яке торкає до сліз

Як провела урок педагог

Викладач на вулиці поставила ноутбук на металевий стовпчик, а сама присіла навпочіпки. Все для того, щоби дати дітям знання навіть під час війни.

"На наступному слайді ось ваше завдання для домашньої роботи. Вона не з підручника. Тому що в підручнику такої теми немає, але за програмою вона є. Тому зробіть, будь ласка, скріншот і скиньте до групи. Я опублікую, але трохи пізніше, коли з'явиться інтернет, але поки що його немає", – каже вчителька школярам.

Також на відео можна спостерігати, як біля маркету ходять люди, але вчительку це не бентежить.