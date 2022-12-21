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В Киеве учительница провела урок посреди заснеженной улицы: видео, которое трогает до слез

В Киеве учительница провела урок на улице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве учительница провела онлайн-урок на холодной улице, сидя возле супермаркета, где ловит интернет-сигнал.

В сети опубликовали видео, которое никого не оставит равнодушным.

Как провела урок педагог

Преподаватель на улице поставила ноутбук на столбик, а сама присела на корточки. Все для того, чтобы дать детям знания даже во время войны.

"На следующем слайде вот ваша задача для домашней работы. Она не из учебника. Потому что в учебнике такой темы нет, но по программе она есть. Поэтому сделайте, пожалуйста, скриншот и сбросьте в группу. Я опубликую, но немного позже, когда появится интернет, но пока его нет", – говорит учительница школьникам.

Также на видео можно наблюдать, как возле маркета ходят люди, но учительницу это не смущает.

Как мы ранее писали, учительница из Кировоградской области рассказала, как помогает бойцам.

Также мы писали, украинская учительница проводит школьникам онлайн-уроки в разрушенном и холодном доме.

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Киеввчителька