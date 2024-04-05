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В Києві діти потрапляють в лікарню через солодощі з наркотиками: що відомо

Діти отруїлись наркотичними речовинами (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Києві троє дітей потрапили до лікарні через отруєння шоколадом. У солодощах згодом виявили наркотичні речовини. В одному випадку шоколад містив канабіс, у другому - псилоцибіцин. За справу взялась поліція.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Київської міської дитячої клінічної лікарні у Facebook.

В одному випадку причиною отруєння став канабіс

"За тиждень в наш заклад "Перша дитяча лікарня" поступили три дитини з ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, що містились в солодощах", - йдеться у повідомлені.

Медики зазначили, що 23 березня госпіталізували дві дитини з однієї сім’ї із проявами порушення свідомості, нездужання, блюванням. Молодшу дитину направили в реанімацію.

"Причиною їхнього стану був канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування", - говорять лікарі.

Наголосимо, що деякі види канабісу містять психоактивні речовини, тому вважається наркотиком. Втім не варто плутати його із медичним канабісом, який має низький рівень цих компонентів.

Друге отруєння настало від псилоцибіцину

26 березня у лікарню також поступила дитина в стані психомоторного збудження із галюцинаціями та блюванням, розширеними зіницями, зниженим м’язовим тонусом.

"Напередодні дитина вживала шоколад, який подарували її батьку. У ньому був псилоцибіцин. Тож закликаємо перевіряти склад продуктів, які ви даєте дітям", - кажуть медики.

У лікарні також зазначили, що дані про всі три випадки отруєння дітей наркотичними речовинами передали в поліцію.

Додамо, що псилоцибін є алкалоїдом. Він зустрічається у грибах роду Psilocybe. У дозах 0,1-0,2 мг/кг ваги має психоактивну дію, схожу на дію ЛСД. Згідно з українським законодавством належить до психотропних речовин.

Наркотичні речовини містились у солодощах (фото: Facebook / КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня 1")

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