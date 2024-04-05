В Києві діти потрапляють в лікарню через солодощі з наркотиками: що відомо

У Києві троє дітей потрапили до лікарні через отруєння шоколадом. У солодощах згодом виявили наркотичні речовини. В одному випадку шоколад містив канабіс, у другому - псилоцибіцин. За справу взялась поліція.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Київської міської дитячої клінічної лікарні у Facebook.
"За тиждень в наш заклад "Перша дитяча лікарня" поступили три дитини з ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, що містились в солодощах", - йдеться у повідомлені.
Медики зазначили, що 23 березня госпіталізували дві дитини з однієї сім’ї із проявами порушення свідомості, нездужання, блюванням. Молодшу дитину направили в реанімацію.
"Причиною їхнього стану був канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування", - говорять лікарі.
Наголосимо, що деякі види канабісу містять психоактивні речовини, тому вважається наркотиком. Втім не варто плутати його із медичним канабісом, який має низький рівень цих компонентів.
26 березня у лікарню також поступила дитина в стані психомоторного збудження із галюцинаціями та блюванням, розширеними зіницями, зниженим м’язовим тонусом.
"Напередодні дитина вживала шоколад, який подарували її батьку. У ньому був псилоцибіцин. Тож закликаємо перевіряти склад продуктів, які ви даєте дітям", - кажуть медики.
У лікарні також зазначили, що дані про всі три випадки отруєння дітей наркотичними речовинами передали в поліцію.
Додамо, що псилоцибін є алкалоїдом. Він зустрічається у грибах роду Psilocybe. У дозах 0,1-0,2 мг/кг ваги має психоактивну дію, схожу на дію ЛСД. Згідно з українським законодавством належить до психотропних речовин.
Читайте також про те, що в Україну завезли отруйний болгарський перець.
Раніше ми писали про те, що вчені виявили дві несподівані властивості шоколаду.