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В Киеве дети попадают в больницу из-за сладостей с наркотиками: что известно

Дети отравились наркотическими веществами (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Киеве трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом. В сладостях обнаружили наркотические вещества. В одном случае шоколад содержал каннабис, во втором - псилоцибицин. За дело взялась полиция.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киевской городской детской клинической больницы в Facebook.

В одном случае причиной отравления стал каннабис

"За неделю в наше заведение "Первая детская больница" поступили три ребенка с признаками интоксикации наркотическими веществами, которые содержались в сладостях", - говорится в сообщении.

Медики отметили, что 23 марта госпитализировали два ребенка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, недомогания, рвоты. Младшего ребенка направили в реанимацию.

"Причиной их состояния был каннабис. Оба ребенка накануне употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки", - говорят врачи.

Отметим, что некоторые виды каннабиса содержат психоактивные вещества, поэтому считается наркотиком. Однако не следует путать его с медицинским каннабисом, который имеет низкий уровень этих компонентов.

Второе отравление наступило от псилоцибицина

26 марта в больницу также поступил ребенок в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой, расширенными зрачками, пониженным мышечным тонусом.

"Накануне ребенок употреблял шоколад, подаренный его отцу. В нем был псилоцибицин. Поэтому призываем проверять состав продуктов, которые вы даете детям", - говорят медики.

В больнице также отметили, что данные обо всех трех случаях отравления детей наркотическими веществами передали в полицию.

Добавим, что псилоцибин является алкалоидом. Он встречается в грибах рода Psilocybe. В дозах 0,1-0,2 мг/кг веса оказывает психоактивное действие, похожее на действие ЛСД. Согласно украинскому законодательству относится к психотропным веществам.

Наркотические вещества содержались в сладостях (фото: Facebook / КНП "Киевская городская детская клиническая больница 1")

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