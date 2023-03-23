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У Києві створили "Пункт незламності" на базі автобуса: як він виглядає та чим унікальний (фото, відео)

Фото: У Києві з'явився "Пункт незламності" на базі автобуса
Автор: Людмила Жукова

У Києві презентували новий "Пункт Незламності" на колесах. Він створений в автобусі "Мерседес", що складається із двох секцій. Він може дуже швидко прибути туди, де виникли труднощі.

Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Чим унікальний мобільний Пункт Незламності

Він розрахований більш ніж на 100 осіб, має автономне електроживлення (потужні гелієві акумулятори), опалення з термічним захистом вікон, супутниковим інтернетом, водою, гарячими напоями, медичним обладнанням для першої допомоги.

Цей автобус може безперервно функціонувати як Пункт Незламності понад 3 доби. Для цього його спеціально переобладнали у Німеччині та нещодавно передали Києву.

Цей автобус здатний у найкоротші терміни прибути на місце, де виникли труднощі. Він забезпечений теплом, інтернетом, електроживленням, водою та багатьом іншим. Це пілотний проект, який має право на життя.

Він є оптимальним рішенням, щоб оперативно реагувати на виникнення певних ситуацій та допомагати киянам.

Як виглядає мобільний Пункт Незламності

Пункт Незламності створено на базі автобуса (фото: t.me/VA_Kyiv)

Читайте також, що зроблять із пунктами незламності у Києві після блекаутів.

Раніше ми показували, як виглядають нові трамваї , які почали курсувати Києвом.

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КиївПункт незламності