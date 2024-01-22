У Києві на станції швидкісного трамваю "посипалися" сходи: впала бетонна плита (фото)

Деталі інциденту

На світлинах ви можете побачити, як впала ціла бетонна плита, через що утворився розрив між східцями приблизно в метр завширшки. Пасажирам пройти там нереально.

Також на фото видно загородження, що було встановлено комунальниками - крім будівельної стрічки, що перекриває доступ на надземний перехід, прохід перекрито будівельними конструкціями.

Біля столичного трамваю впали сходи (фото: Telegram/Киевский движ)

Що кажуть у Київпастрансі

У КП "Київпастранс" стверджують, що сама станція вже місяць, як недоступна для доступу пасажирів через запланований там ремонт. Роботи ще не почалися - наразі вони на стадії проєктування.

"Наразі тривають проектні роботи для початку капітального ремонту цієї станції. Рух ділянкою, де плануються першочергові відновлювальні роботи, обмежений з міркувань безпеки", - розповіли у "Київпастрансі".