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У Києві на станції швидкісного трамваю "посипалися" сходи: впала бетонна плита (фото)

В Києві біля трамваю впали сходи (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві обвалилися сходи на надземному переході станції швидкісного трамваю "Романа Шухевича".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцевий паблік.

Деталі інциденту

На світлинах ви можете побачити, як впала ціла бетонна плита, через що утворився розрив між східцями приблизно в метр завширшки. Пасажирам пройти там нереально.

Також на фото видно загородження, що було встановлено комунальниками - крім будівельної стрічки, що перекриває доступ на надземний перехід, прохід перекрито будівельними конструкціями.

Біля столичного трамваю впали сходи (фото: Telegram/Киевский движ)

Що кажуть у Київпастрансі

У КП "Київпастранс" стверджують, що сама станція вже місяць, як недоступна для доступу пасажирів через запланований там ремонт. Роботи ще не почалися - наразі вони на стадії проєктування.

"Наразі тривають проектні роботи для початку капітального ремонту цієї станції. Рух ділянкою, де плануються першочергові відновлювальні роботи, обмежений з міркувань безпеки", - розповіли у "Київпастрансі".

Нагадаємо, що в Києві у переході метро "Майдан Незалежності" впала стеля.

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Київ