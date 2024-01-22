В Киеве на станции скоростного трамвая "посыпалась" лестница: упала бетонная плита (фото)

Детали инцидента

На фотографиях вы можете увидеть, как упала целая бетонная плита, из-за чего образовался разрыв между ступенями примерно в метр в ширину. Пассажирам пройти там невозможно.

Также на фото видно заграждение, установленное коммунальщиками - кроме строительной ленты, перекрывающей доступ на надземный переход, проход перекрыт строительными конструкциями.

У столичного трамвая упала лестница (фото: Telegram/Киевский движ)

Что говорят в Киевпасстрансе

В КП "Киевпасстранс" утверждают, что сама станция уже месяц, как недоступная для доступа пассажиров из-за запланированного там ремонта. Работы еще не начались – сейчас они на стадии проектирования.

"Сейчас продолжаются проектные работы для начала капитального ремонта этой станции. Движение по участку, где планируются первоочередные восстановительные работы, ограничено по соображениям безопасности", - рассказали в "Киевпасстрансе".