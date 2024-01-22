У Києві на станції швидкісного трамваю "посипалися" сходи: впала бетонна плита (фото)
У Києві обвалилися сходи на надземному переході станції швидкісного трамваю "Романа Шухевича".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцевий паблік.
Деталі інциденту
На світлинах ви можете побачити, як впала ціла бетонна плита, через що утворився розрив між східцями приблизно в метр завширшки. Пасажирам пройти там нереально.
Також на фото видно загородження, що було встановлено комунальниками - крім будівельної стрічки, що перекриває доступ на надземний перехід, прохід перекрито будівельними конструкціями.
Біля столичного трамваю впали сходи (фото: Telegram/Киевский движ)
Що кажуть у Київпастрансі
У КП "Київпастранс" стверджують, що сама станція вже місяць, як недоступна для доступу пасажирів через запланований там ремонт. Роботи ще не почалися - наразі вони на стадії проєктування.
"Наразі тривають проектні роботи для початку капітального ремонту цієї станції. Рух ділянкою, де плануються першочергові відновлювальні роботи, обмежений з міркувань безпеки", - розповіли у "Київпастрансі".
Нагадаємо, що в Києві у переході метро "Майдан Незалежності" впала стеля.
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