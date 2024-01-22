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В Киеве на станции скоростного трамвая "посыпалась" лестница: упала бетонная плита (фото)

Киев, Понедельник 22 января 2024 10:40
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В Киеве на станции скоростного трамвая "посыпалась" лестница: упала бетонная плита (фото) В Киеве у трамвая упала лестница (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве обрушилась лестница на надземном переходе станции скоростного трамвая "Романа Шухевича".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местный паблик.

Детали инцидента

На фотографиях вы можете увидеть, как упала целая бетонная плита, из-за чего образовался разрыв между ступенями примерно в метр в ширину. Пассажирам пройти там невозможно.

Также на фото видно заграждение, установленное коммунальщиками - кроме строительной ленты, перекрывающей доступ на надземный переход, проход перекрыт строительными конструкциями.

В Киеве на станции скоростного трамвая &quot;посыпалась&quot; лестница: упала бетонная плита (фото)

У столичного трамвая упала лестница (фото: Telegram/Киевский движ)

Что говорят в Киевпасстрансе

В КП "Киевпасстранс" утверждают, что сама станция уже месяц, как недоступная для доступа пассажиров из-за запланированного там ремонта. Работы еще не начались – сейчас они на стадии проектирования.

"Сейчас продолжаются проектные работы для начала капитального ремонта этой станции. Движение по участку, где планируются первоочередные восстановительные работы, ограничено по соображениям безопасности", - рассказали в "Киевпасстрансе".

Напомним, что в Киеве в переходе метро "Майдан Незалежности" упал потолок.

Читайте также, когда метро в Киеве может заработать по разным прогнозам.

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