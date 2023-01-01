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Нічна атака на столицю: в КМВА повідомили подробиці

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Київ, Неділя 01 січня 2023 10:35
Нічна атака на столицю: в КМВА повідомили подробиці Фото: у КМВА розповіли подробиці нічної атаки на столицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок нічної атаки на Київ 1 січня ніхто не загинув. Військові знищили у небі над столицею 32 ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київській міську військову адміністрацію в Telegram.

За даними КМВА, тепло- та водопостачання у столиці після атаки працюють у штатному режимі. Проте метро працює в обмеженому режимі, оскільки на коліях виявили уламки ракет.

"07:20 на другій колії станції метро "Гідропарк" Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет схожий на уламок ракети", - йдеться у повідомленні.

Через це рух потягів від станції "Лісова" до станції "Дніпро" червоної гілки метро призупинили. На місці працює вибухотехнічна служба.

Нагадаємо, Росія у новорічну ніч атакувала Україну ракетами та дронами. У небі над столицею військові знищили 32 ворожі цілі.

Крім того, у Київській області внаслідок атаки дронів пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Всього у новорічну ніч сили ППО збили 45 дронів "Shahed-131/136".

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