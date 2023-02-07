У Києві спалахнула квартира через встановлений генератор (фото)

У Голосіївському районі Києва 6 лютого спалахнула квартира через генератор. НП сталася на Теремках на вулиці Касіяна.
Про це повідомляється в одному із столичних Telegram-каналів.
Повідомляється, що квартира спалахнула у багатоповерхівці на вулиці Касіяна 2/1. Диму було дуже багато, пожежники оперативно виїхали на місце вибуху.
Попередньою причиною займання називають встановлений на балконі 17 поверху генератор.
Як повідомляють джерела "Україна зараз", о 00:01 пожежу вдалося локалізувати, а о 00:18 ліквідувати на площі квадратних метрів.
За уточненою інформацією, двокімнатна квартира на 17 поверсі була переобладнана під трикімнатне офісне приміщення.
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