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У Києві спалахнула квартира через встановлений генератор (фото)

Фото: У Києві через генератор загорілася квартира (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Голосіївському районі Києва 6 лютого спалахнула квартира через генератор. НП сталася на Теремках на вулиці Касіяна.

Про це повідомляється в одному із столичних Telegram-каналів.

Усі подробиці події

Повідомляється, що квартира спалахнула у багатоповерхівці на вулиці Касіяна 2/1. Диму було дуже багато, пожежники оперативно виїхали на місце вибуху.

Попередньою причиною займання називають встановлений на балконі 17 поверху генератор.

У Києві спалахнула квартира через генератор (Київ без цензури)

Як повідомляють джерела "Україна зараз", о 00:01 пожежу вдалося локалізувати, а о 00:18 ліквідувати на площі квадратних метрів.

За уточненою інформацією, двокімнатна квартира на 17 поверсі була переобладнана під трикімнатне офісне приміщення.

Пожежу вдалося локалізувати (фото: Україна зараз)

Читайте також, на що слід звертати увагу при виборі генератора для дому.

Раніше ми повідомляли, чи потрібний офіційний дозвіл на використання генератора .

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Київгенератор