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В Киеве загорелась квартира из-за установленного генератора (фото)

Фото: В Киеве из-за генератора загорелась квартира (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Голосеевском районе Киева 6 февраля загорелась квартира из-за генератора. ЧП произошло на Теремках на улице Касияна.

Об этом сообщается в одном из столичных Telegram-каналов.

Все подробности происшествия

Сообщается, что квартира загорелась в многоэтажке на улице Касияна 2/1. Дыма была очень много, пожарники оперативно выехали на место взрыва.

Предварительной причиной возгорания называют, установленный на балконе 17 этажа генератор.

В Киеве загорелась квартира из-за генератора (Киев без цензуры)

Как сообщают источники "Украина сейчас", в 00:01 пожар удалось локализовать, а в 00:18 ликвидировать на площади квадратных метров.

По уточненной информации двухкомнатная квартира на 17 этаже была переоборудована под трехкомнатное офисное помещение.

Пожар удалось локализовать (фото: Украина сейчас)

Читайте также, на что нужно обращать внимание при выборе генератора для дома.

Ранее мы сообщали, нужно ли официальное разрешение на использование генератора.

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Киевгенератор