В Киеве загорелась квартира из-за установленного генератора (фото)

Все подробности происшествия

Сообщается, что квартира загорелась в многоэтажке на улице Касияна 2/1. Дыма была очень много, пожарники оперативно выехали на место взрыва.

Предварительной причиной возгорания называют, установленный на балконе 17 этажа генератор.

В Киеве загорелась квартира из-за генератора (Киев без цензуры)

Как сообщают источники "Украина сейчас", в 00:01 пожар удалось локализовать, а в 00:18 ликвидировать на площади квадратных метров.

По уточненной информации двухкомнатная квартира на 17 этаже была переоборудована под трехкомнатное офисное помещение.

Пожар удалось локализовать (фото: Украина сейчас)