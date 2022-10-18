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У Києві скаржаться на мутну воду чи її відсутність: що робити мешканцям міста

Фото: Що з водою у Києві та де її набрати прямо зараз (РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві після ранкової атаки 18 вересня на інфраструктуру столиці спостерігаються перебої із водопостачанням. Частина абонентів залишилася без води повністю, а в деяких мешканців міста вода у крані каламутна.

Що відомо про відновлення водопостачання та що робити мешканцям столиці – читайте у матеріалі нижче.

У Київводоканалі зазначають, що проблеми з якістю води можуть бути, а також перебої з водопостачанням.

"Внаслідок пошкодження об'єктів енергозабезпечення можливе зниження тиску у водопровідній мережі міста, а також може спостерігатися підвищення кольоровості та каламутності води", - повідомили у пресслужбі.

Також фахівці додали, що роблять все можливе, щоб забезпечити місто мінімальним обсягом води. Якість води посилено контролюватимуть та інформуватимуть громадян про результати.

Станом на 12:00 на правому березі тиск уже був стабілізований. На лівому березі столиці обіцяють стабілізувати тиск найближчим часом.

"У Печерському районі можлива відсутність водопостачання, у такому разі підвезення води здійснюватиметься автотранспортом. Така ситуація триватиме до усунення пошкоджень інфраструктури, орієнтовно протягом доби", - повідомили у "Київводоканалі".

Що робити при перебоях із водою

Якщо у вас вдома немає запасу води та водопостачання зараз ще не відновили, то для особистих потреб можна набрати воду в найближчому бюветі.

Для споживання варто використовувати воду бутильовану або набрати в найближчій точці розливу води.

Ще навесні було створено інтерактивну карту точок розливу води та бюветів. Вона активна досі.

Така сама карта доступна киянам у додатку "Київ Цифровий".

До речі, раніше ми розповідали про те, що треба купити вже зараз у разі відключення світла, газу та води.

А ще писали про те, які правила допоможуть пережити відсутність світла, газу та води.

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