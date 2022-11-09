У Києві в школах розміщають пункти обігріву: як вони виглядатимуть (фото)

Зазначається, що у кожному районі міста у разі надзвичайної ситуації розгортатимуться пункти обігріву.

Як будуть виглядати пункти обігріву

На прикладі Дарницького району показано приблизний вид пункту обігріву.

Пункти обігріву будуть укомплектовані дизельгенераторами, тепловими гарматами, буржуйками, дровами, шанцевим інструментом, біотуалетами, ємностями з питною водою, раціями, ліхтарями, теплим одягом, посудом, запасами продуктів харчування та засобів гігієни.

Також там будуть ігрові кімнати для дітей. Мами зможуть взяти для найменших засоби гігієни.

Тут можна буде зігрітися, відпочити, випити чаю чи кави, перекусити, взяти теплий одяг, зарядити телефони.

У кожному районі облаштують близько 100 таких точок.

Зазначимо, що інформацію про локації таких пунктів буде передано через дошки оголошень біля житлових будинків, засоби масової інформації та іншим зручним способом при настанні надзвичайної ситуації.

Зараз зі зрозумілих причин адреси не розголошуються, проте робота активно продовжується.

Як виглядатимуть пункти обігріву в районах Києва (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)