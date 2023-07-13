Мешканців Києва попереджають про небезпечних шахраїв, які ходять квартирами

У Києві попереджають про шахраїв, які видають себе за працівників "Київгазу". Щоб не стати жертвою зловмисника, варто знати деякі речі.
Про це повідомили на сторінці "Київгазу" у Facebook.
У газовій службі зазначили, що жертвою шахраїв може стати кожен, тож, щоб не наражати себе на небезпеку, слід пам’ятати наступне:
Важливо, що фахівець "Київгазу" може прийти без попередження лише для фіксації фактичних показань лічильника.
Якщо у вас виникли підозри щодо роботи спеціалістів, слід написати повідомлення у Facebook, Instagram, Telegram або Viber.
Або ж можна звернутися до контакт-центру за телефонами: (097) 495-11-04 та (044) 495-04-04.
Необхідно звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій.
Після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, ви можете звернутись до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
Згідно із частиною першою статті 1212 Цивільного кодексу України особа, яка, набула майно або зберегла його у себе за кошти іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути його.
Не бійтесь повідомляти про спроби шахрайства. Ваші дії можуть вберегти інших людей.
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